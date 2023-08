M1chelangelo

Nach meiner über 15-jährigen Laufbahn der privaten Vermögensanlage konnte ich durch das Erleben unterschiedlichster Marktphasen bereits in jungen Jahren eine Vielzahl wertvoller Erfahrungen an der Börse sammeln. Dank meines abgeschlossenen Studiums der Wirtschaftswissenschaften greife ich des Weiteren auf fundiertes Grundwissen der Volkswirtschaftslehre, Finanzierung und Unternehmensbewertung zurück. Beruflich blicke ich auf über 8 Jahre Management-Erfahrung in der FMCG-Branche börsennotierter und eigentümergeführter Konzerne zurück. mehr anzeigen

