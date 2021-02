Martin Rullang

Erfahrungen seit 1999 in Aktien und Hebelprodukten. Seit 2011 CFD Trading Zu meiner Person : Ich bin seit fast 30 Jahren in der Finanzbranche (Versicherungen) tätig. Meinen größten Erfolg erlangte ich 2013 mit CFD´s Ich trade , analysiere neben meiner normalen Berufstätigkeit bei einer großen Versicherung Bezüglich des Spekulativen Depots ist es sehr schwierig die passenden KO´s der Anbieter zu finden. Diverse Devisenpaare die ich via CFD Trade, NZD USD, USD CAD, USD CHF usw. sind als KO´s nicht vorhanden. Ich versuche in den Wikifolios einen ständigen Mehrwert zu erzielen. Es wird keine "Harakiri" Trades geben. Gewinne werden schnellstmöglich realisiert und Teilverkäufe gemacht. Warum so viele Wikifolios . Hier die Erläuterungen zu den einzelnen Wikis und auf was dies abzielen Speku 1 : Handel nur mit KO und OS-Scheinen DAX und Devisen, soweit Devisen möglich sind. Speku 2 : Hauptsächlich DAX KO und OS Scheine Maddin : Ein kleiner Mix aus Aktien und Derivaten Mytrades : Hauptsächlich Aktien. Derivate nur in kleiner "Beimischung" HAZZ 3.16 : Ein Mix aus Aktien und Derivaten. Die Auswahl der Aktien erfolgt über ein Screenerprogramm 4-Augen-Prinzip : Ein "Gemeinschaftsprojekt" mit einem sehr lieben und netten Bekannten. Kurze Absprache übers Netz und los gehts. Alles wird dort gehandelt was handelbar ist. 2-Blindfüchse : Dieses Wiki ist nix für schwache Nerven. All In ist keine Ausnahme. Der Name des Wikis "Harakiri" ist Gesetz Weitere Infos über Einschätzungen/Charts/Allgemeines zu dem handelbaren Wikifolios erfahrt Ihr auf meiner Facebookseite. Der Name dort ist : Maddintrader Invest mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität