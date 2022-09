Philipp Hoffmann

mehr anzeigen

Hi, mein Name ist Philipp und ich investiere seit ich 18 Jahre alt bin in Aktien. Beruflich bin ich als Unternehmensberater mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle, Produkte und Services tätig. Ich führe für Unternehmen digitale Initiativen methodisch aber pragmatisch zu messbaren Ergebnissen um einen echten Impact für das Kerngeschäft zu erzielen. Ich bin ein echter Digital Native. Mit 15 Jahren habe ich meine erste Website programmiert und verkauft. Mit 17 Jahren habe ich daraus eine Webdesign-Agentur ("Sophiadesigns") gegründet. Mit "Sophiadesigns" haben wir ein eigenes Content-Management-System entwickelt und im Software-as-a-Service Modell betrieben bevor "Software-as-a-Service" überhaupt ein Begriff war. Während des Jura-Studiums habe ich das Startup Salonmeister mit aufgebaut, das wenige Jahre später an den britischen Mitbewerber Wahanda verkauft wurde ( https://techcrunch.com/2014/10/10/wahanda-raises-another-26m-and-acquires-germanys-salonmeister/ ). Nach meinem 1. Juristischen Staatsexamen habe ich mich für die digitale statt der juristischen Welt entschieden und 4,5 Jahre für AMERIA AG in Heidelberg gearbeitet, zuletzt als Vice President Operations. Und nun, in 2020, habe ich mich eben wieder selbstständig gemacht mit meiner Firma Reruption. Warum die Vorrede? Meine wikifolios sind knallhart nach dem ausgerichtet was ich verstehe und inhaltlich bewerten kann: Startups, digitale Geschäftsmodelle, Technology und Business. Ich bin bodenständig, aber risiko-affin. Ich arbeite nicht mit Hebelprodukten, die ich nicht verstehe, ich laufe nicht blind Trends hinterher. Im Gegensatz versuche ich zu verstehen, welche Vision ein Unternehmen verfolgt, welchen Markt es versucht zu bedienen, wie gut das Produkt dafür geeignet ist und was das für Umsatz, Gewinn und Aktienkurs in 5-10 Jahren bedeutet, wenn alle Parameter optimal eintreffen. Ich würde mich über ein Investment in eines meiner wikifolios freuen!