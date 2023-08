Manfred Banovits

Bin 1954 geboren seit September 2016 in Pension und 20 Jahre an der Börse als PRIVATPERSON. Meiner Meinung nach braucht man keine WU oder Uniabschluss oder hochgestochene Titeln um an der Börse gewinne zu machen. Es gehört viel Glück und viele Jahre des lernens um an der Börse wirklich langfristig zu bestehen. Wenn mein Bauchgefühl sagt jetzt musst du kaufen dann wird gekauft oft liege ich richtig manchmal auch nicht von Charts ectr. halte ich nicht viel ich schaue es mir an aber es ist für mich nicht wichtig ich entscheide was und wann gekauft wird mir sind diese Börengurus - Analysten und Wichtigtuer so von egal das sind auch keine Hellseher alle diese Leute machen 100 derte % Gewinn aber nirgendwo wurde ein Kontoauszug hergezeigt ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich möchte nicht behaupten das ich der Beste bin aber privat habe ich mehr als einmal mit zwei Clicks in 5 Minuten meinen Einsatz verdoppelt. Was ich sagen möchte keine Schule WU , Gurus ectr, der Welt kann dir Versprechen das du an der Börse einmal erfolgreich sein wirst, das hat jeder selbst in der Hand In diesem Sinne auf ein neues und versuchen wir soviel an Geld zu verdienen das Dagobert alt aussieht. mehr anzeigen

