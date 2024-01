Manfred Robert Nicklas

Hallo ein herzliches Gude aus Hessen. Ich stehe ich für den guten Mix, den Gude Mix. Breit gestreut in alle Dimensionen, möglichst keine verwerflichen Dinge. Ich, Jahrgang '63, Dipl. Betriebswirt und Bilanzbuchhalter IHK und handele mit Aktien seit den 90er Jahren. Zu einer guten Diversifizierung gehören meiner Erfahrung nach auch Kryptoinvestments sowie Gold und sogenanntes, Betongold (in welcher Form auch immer). Bei den Kryptos bevorzuge ich maximalistisch Bitcoin (80%) und ETH (max ca. 20%). Ein Mix aus breit gestreuten ETF's sind zur Stabilisierung beigemischt, da nur der msci World hier zu USA Lastig wäre und small Caps, emerging Markets, private Equity sowie Europa zu wenig gewichtet. Rohstoffe, wie z.B Gold, Kupfer, Eisen etc. sind in allen Bereichen ebenfalls beigesmischt. Angestrebt wird eine Anfangsverteilung von: ca. 20% ETF's ca. 20-25% Kryptonahe Investitionen, ca. 5% Gold ca. 50% Einzelaktien mit überwiegend Langzeithorizont, aktiv getradet. Bei erheblichen Abweichungen dieser Verteilung oder bevor Einzelaktien bspw. 10% des Portfolios ausmachen sind laufend Anpassungen/ Umverteilungen vorgesehen. mehr anzeigen

