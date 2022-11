Marcel Rohrbeck

Ich investiere nun seit gut 8 Jahren tatsächlich aktiv. Mit tatsächlich aktiv meine ich, dass ich 2012 mein Glück bei Gold versucht habe und damit direkt die ersten 1000€ Verlust 2013 realisieren musste. Ich habe, nichts desto trotz, nicht aufgegeben und weiter versucht Erfahrungen zu sammeln und Geld, an der Börse, zu verdienen. 2014 begann ich dann mich für diverse Börsenbriefe anzumelden und Montags "Rendevous mit Harry" zu schauen. 2016 realisierte ich einen Verlust von 16000€. 2017, immernoch nicht final eingeschüchtert von der Börse, begann ich Expert Advisors für den Metatrader zu programmieren und einzusetzen. Mitte 2018 realiserte ich auch hier Verluste im vierstelligen Bereich da die Infrastrukturkosten die Gewinne in EUR/USD und diversen anderen Forex-Paaren auffrasen. Im September 2019 stieß ich final auf das Buch von Gerd Kommer: Souverän Investieren mit Indexfonds&ETFs Dieses Buch hat meine "Investmentwelt" verändert. Seit diesem Monat / Jahr entstand tatsächlich ein passives Einkommen und das obwohl wir uns in schwierigen Zeiten befanden, und das bis heute (25.09.2020 / Corona hat uns fest im Griff) Nun, ist die Zeit gekommen das Trading auf die nächste Stufe zu haben und auf WIKIFOLIO es in die Top Ten der Portfolios zu bringen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre