Bereits in jungen Jahren habe ich mich mit Aktien und der Börse im Allgemeinen beschäftigt. Zur Zeit des „Neuen Marktes“ habe ich noch ganz oldschool per „Stift und Papier“ mein Musterportfolio geführt. Den damaligen Crash habe ich voll mitgemacht (nur auf dem Papier...) und nahm dadurch, wie fast alle, deutlichen Abstand zu dem Thema. Seit 2012 beschäftige ich mich wieder intensiv mit der Börse. Nun mehr nicht nur per „Stift und Papier“ sondern mit Echtgeld. Bei Wikifolio werde ich verschiedene Strategieansätze einstellen, um zu erproben wie sich diese im Vergleich auszeichnen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre