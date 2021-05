Maximilian Besler

Schon früh bin ich mit den Grundlagen von Börse und Aktienmarkt durch meine Eltern in Berührung gekommen, durch meinen Großvater dann intensiver. Nach anfänglichem investieren in Fonds und tieferem Eintauchen in die Materie, bin ich schließlich auf Einzelaktien "umgestiegen". Parallel zu steigendem Wissen bin ich bereit gewesen gezielt Risiken einzugehen um Chancen wahrnehmen zu können und habe so beispielsweise früh vom Impfstoff-Aktien Hype 2020 profitiert. Mittlerweile handle ich hauptsächlich "rhythmisch" mit rotierenden Einzelwerten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre