Martin Keller

Meine ersten Kontakte zu Aktien und Fonds hatte ich im Jahr 2000, kurz nach dem Börsencrash. Eine blutige Nase hatte ich mir damals zwar auch geholt, aber diese erste Erfahrung war sehr lehrreich und hat mir im weiteren Verlauf geholfen, mich zu disziplinieren. Einige Jahre später war ich so fasziniert von dem Thema, dass ich (etwas blauäugig) in die Finanzberatung gewechselt bin. Ich musste aber feststellen, dass ich zwar vielleicht ein guter Berater war, aber kein guter Verkäufer überteuerter Produkte, hinter denen ich selbst nicht stehen konnte. Das war auf Dauer keine befriedigende Situation. Seit über 10 Jahren arbeite ich wieder glücklich in den Naturwissenschaften und beschäftige mich nur in meiner Freizeit mit Börsenthemen. Hier auf wikifolio.com habe ich nun die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Investmentstrategien gegeneinander antreten zu lassen. Bei allen Strategien beherzige ich vor allem folgende Weisheiten: - Ich bin auch nicht schlauer als der Rest. - Ich neige weniger zu emotionalem Handeln an der Börse und kann dies über ein Investieren nach festem Regelwerk als Vorteil nutzen. - Hin und her macht Taschen leer. Ich möchte meine wikifolios vor allem nutzen, um die Entwicklung verschiedener, vor allem quantitativer Strategien austesten zu können. Dabei halte ich mich nicht strikt an eine vorgegebene Strategie, sondern versuche aus der Summe der veröffentlichten Strategien die Kerngedanken herauszufiltern. Die wikifolios sollen mir vorrangig Erkenntnisgewinn bringen, ich freue mich aber auch, wenn mir jemand entsprechendes Vertrauen für eine Investition entgegenbringt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre