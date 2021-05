Ich bin seit 25 Jahren im Bereich Wertpapiere beruflich tätig. Dabei habe ich Erfahrungen in allen Anlageklassen gesammelt. Ich war sowohl beim Platzen der Internetblase sowie der Finanzmarktkrise am Markt tätig. Ich kenne diverse Möglichkeiten der Portfolioabsicherung. All diese Erfahrungen möchte ich in dem Portfolio einbringen. mehr anzeigen

