Ich bin jetzt schon einige Jahre an der Börse aktiv, meine Interessen sind die Branchen, Gesundheit, Konsum und Transport. Ich persöhnlich investiere ausschließlich nur noch Unternehmen die eine Dividende zahlen, da ich für mich die Entscheidung getroffen habe das ich mit der Strategie besser fahre. Momentan bin ich nur in US Unternehmen investiert, nebenbei habe ich Gold, was ich aber nicht als Investment sehe, sondern für Gesundheitliche Notfälle. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre