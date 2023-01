Michael Griep

Schon vor meinem Einstieg in den Aktien und Immobilienmarkt hat mich die Interesse zu Wirtschaftlichen Themen geweckt. Dann vor fast 2 Jahre bin ich 18 geworden, mein Opa der viele Jahrzehnte schon mit Aktien und Immobilien gehandelt hat nahm mich an die Hand und legt mit mir meine Ersparnisse an. Schon schnell hatte ich meine eigenen Ideen und brachte diese ein. Direkt kam ich mit der ersten Krise in Kontakt. Wovon mein Depot sich dank immer wieder neuen Investitionen mittlerweile erholt hat. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre