Michael Koch

Guten Tag, ich investiere mein Geld seit 2012 aktiv in Aktien. Ich bilde mich laufend mit Finanzliteratur fort und interpretiere diese in meinen Wikifolios. Ich handel mit größter Sorgfalt. Nach den Lizenzvereinbarung für Veröffentlichungen von wikifolios auf wikifolio.com: "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen." Ich bin in alle, meiner investierbaren Dach-wikifolios zugrunde liegenden Zertifikate selbst investiert und die darin enthaltenen wikifolios sowie in den sonstigen Zertifikaten die auf meinen wikifolios basieren. mehr anzeigen

