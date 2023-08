After a great failure in my beginnings of investment in the crisis of 2008, I have 13 years of experience. Aim to leverage in times of market inflection where prices are lower and hedge with bonds when markets are expensive. I will use volatility indicators from global markets when exiting and re-entering stocks. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre