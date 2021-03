Bereits während meiner kaufmännischen Ausbildung vor über 30 Jahren investierte ich in Wertschriften. Seither beschäftige ich mich als dipl. Betriebswirtschafter privat wie auch beruflich mit den Finanzmärkten und konnte wertvolle Erfahrungen bei einer Privatbank, Grossbank sowie einer unabhängigen Vermögensverwaltung sammeln. In all den Jahren entwickelte ich verschiedene Anlagestrategien, erarbeitete zahlreiche quantitative Analysen und wendete die charttechnische Analyse an. Zuletzt war ich als Portfolio- und Fondsmanager für zahlreiche Fonds tätig und zeichnete verantwortlich für ein Fondsmanagement im Bereich Aktien Europa mit einem Track-record über 6 Jahre (***** Morningstar) und zahlreicher Auszeichnungen über 1, 3 und 5 Jahre (siehe XING-Profil / Portfolio). mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: Keine Erfahrung