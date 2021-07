MoritzWunderbar

Beruflich bin ich nun seit 10 Jahren im Technologie und Transport Bereich tätig. Meinen ersten Wertpapierkauf tätigte ich vor knapp 11 Jahren mit Firmenanteilen von Infineon. Nicht weil ich mir damals eine Überrendite dieses Unternehmens ausgerechnet hatte, sondern weil ich möglichst viele Anteile einer Firma für mein eingesetztes Kapital haben wollte. Diese Entscheidung ging mit meinem ersten Denkfehler an der Börse einher. Nicht die Anzahl der Titel ist von Relevanz, sondern die Kursentwicklung. Ob ich nun zehn Titel á 100€ halte oder nur einen Titel á 1000€ ergibt bei einer Kursteigerung von 10% in beiden Fällen ein Kursgewinn von 100€. Dennoch war mein erster Trade nicht umsonst und so lehrte mir dieser auch, das häufiges Handeln hauptsächlich Kosten verursacht und sich ein langfristiges Investment, wie in diesem Fall auch, oft auszahlt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre