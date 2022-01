Ich habe meine erste Aktie mit 15 Jahren gekauft. Heute bin ich 32 Jahre alt und kaufe seit 6 Jahren nur noch Gold, Silber, BTC und ETH. Bilanzen zu lesen und mich in die Details eines Unternehmens zu vertiefen war noch nie mein Ding. Ich glaube wenn man in den 50er Jahren verstanden hat, dass das Auto ne ganz gute Sache ist und man mit etwas Recherche und gesundem Menschenverstand Aktien von ein paar vielversprechenden Automobilherstellern gekauft hat, war das sicherlich nicht die schlechteste Idee um die Rente aufzubessern. Ich glaube an der Börse kann man nur erfolgreich sein, wenn man langfristig denkt und sich in den großen Zyklen richtig positioniert. In den letzten Jahren sind Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien durch immer neue Schulden und immer billigeres Geld enorm gestiegen. Der neue Zyklus wird bestimmt werden durch einen Vertrauensverlust in unsere Währungen und den Versuch sich vor deren Entwertung zu schützen. Silber und Gold (und auch Bitcoin) sind die Antwort auf die Nachfrage nach Sicherheit und werden in den kommenden 3 Jahren sicherlich die erfolgreichste Anlageklasse werden mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre