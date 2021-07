Martin Ruthschilling

Ich bin seit mehr als 10 Jahren im Bereich Finanzdienstleistungen unterwegs und habe mich 2011 das erste mal mit Aktien beschäftigt. Aus Mangel an Geld, konnte ich damals leider nicht Nvidia für 30€ kaufen. Sonst wäre es wohl mein erster Tenbagger gewesen. In den letzten Jahren habe ich mich immer tiefer in das Thema des Tradings hineingearbeitet. Für mich sind dabei oftmals folgende Leitmotive entscheidend beim Kauf: Verstehe ich was die Firma tut? (frei nach Warren Buffet) Kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema in der Zukunft an Relevanz gewinnt? Wo steht das Unternehmen aktuell? All diese Fragen überdenke ich zusammen mit einem Check der Kennzahlen um dann Entscheidungen zu treffen. Letztlich dient dieses Wikifolio auch als Investmentvehikel um meine eigene Strategie für meine Kinder nachzubauen, in Form eines Sparplans. mehr anzeigen

