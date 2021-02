Erfahrung mit Wertpapieren: Erfahrung mit dem Handel von Aktien, Zertifikation, Optionsscheinen, Futures, ETFs etc. Wie alles begann: Durch einen Freund der seit nun mehr als 20 als erfolgreicher Trader aktiv ist und aktuell als Mentor mir immer zur Seite steht. Zeit Investment für Handelsideen: Mehrere Stunden am Tag beschäftige ich mich mit dem Markt und dem Weltgeschehen in seiner ganzen Breite. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre