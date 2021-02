"Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago" Hi, Ich habe schon in früher Jugend mit kleineren "Investments" (eher Spekulationen ...) in US-Dollar und Einzelwerte begonnen. Diese waren auch - auf bescheidenem absoluten Niveau - in Maßen erfolgreich. Während meines Studiums (kein direkter wirtschaftlicher Bezug) und den nachfolgenden ersten Berufsjahren fehlte es dann - trotz fortbestehendem Interesse am Thema - am nötigen Kapital zum Investieren. Ca. im Jahr 2012 habe ich dann das bekannte und m.E. sehr lesenswerte Buch von Dr. Gerd Kommer "Souverän investieren mit Index Fonds und ETFs" gelesen und setzte die daraus gewonnen Erkenntnisse in ein ETF-Portfolio um. Leider viel zu spät entdeckte ich dann zu Beginn des Jahres 2018 über Bücher, die berühmten Briefe an die Investoren und andere Quellen Warren Buffett. Alles was ich über/von Buffett und aus dessen Dunstkreis gelesen habe, hat mich nachhaltig beeindruckt und brachte mich ab Jahresmitte 2018 dazu, das ETF-Portfolio schrittweise (abgesehen von einem kleinen Anteil vermögenswirksamer Leistungen) bis Anfang 2020 aufzulösen und nur noch in Einzelwerte zu investieren. Ich bereue es nicht... Nachdem ich so von Buffett begeistert bin, liegt „meine“ (?) Anlagephilosophie (ein großes Wort ;-) ) natürlich auf der Hand: - Entscheidend ist der möglichst langfristige Blick auf ein Unternehmen - Ein Unternehmen muss für mich so verständlich sein, dass ich zumindest einen groben inneren Wert ermitteln kann. - Der aktuelle Börsenwert eines Unternehmens muss signifikant unter dem von mir angenommenen inneren Wert liegen. Da hier vorgeschlagen wird, man solle seinen "Track-Record" nennen, nachfolgend das, was mir Portfolio Performance für den Aktienanteil meines Portfolios zum 14.02.2021 auswirft (ergänzend: Cash Anteil am 14.02.2021 ca. 4,3 %): 2018 IZF: - 11,5% TTWoR: -10,1% 2019 IZF: + 45,7% TTWoR: +41,5% 2020 IZF: + 106% TTWoR: +71,6% 2021 (bis 14.02.21): IZF +38,5% TTWoR: +35,7% Investiert habe ich dabei querbeet in verschiedenste Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen.Hauptsache ich meinte, das Geschäft hinreichend verstanden zu haben. Abschließend möchte noch loswerden, dass ich passives Investieren weiterhin für einen Großteil der Anleger aus Zeit-/Interessensgründen als beste Lösung ansehe, indes aber sehr froh bin, für mich die Ideen von Warren Buffett entdeckt zu haben, da mir das Verstehen immer neuer Unternehmen unglaublich viel Freude bereitet und ich davon überzeugt bin, so auch dauerhaft einen signifikanten Mehrwert erzielen zu können. mehr anzeigen

