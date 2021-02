1983 sammelte ich als Student mit zwei Lufthansa- und zwei BASF-Aktien die ersten Erfahrungen. Seitdem bin ich ununterbrochen als Privatinvestor an der Börse aktiv. In dieser Zeit habe ich aus einigen herben Verlusten, einschließlich Totalverlusten, gelernt. Diesen stehen zum Glück mehr Verdoppler und Vervielfacher gegenüber, sodass ich immer noch mit Aktien handeln kann. Fast täglich schaue ich mir aktuelle Kurse an. In unregelmäßigen Abständen führe ich umfangreichere Analysen durch, auf der Suche nach neuen Strategien. Kern meiner eigenen Anlagetätigkeit sind langfristig steigende Aktien (kaufen und liegen lassen) in Kombination mit einem „Königsweg“. D.h. Aktien, die nach einer gewissen Zeit (halbes bis ganzes Jahr) sich ordentlich entwickelt haben, ohne zu übertreiben, werden nachgekauft. Erfolgreiche Aktien werden somit übergewichtet. Daneben suche ich nach anderen Handelsstrategien, die kurzfristigen Erfolg versprechen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre