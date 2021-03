Oliver Vollmer

Seit über 25 Jahren investiere ich in Aktien. Schon seit meiner Jugend interessieren mich Unternehmensnachrichten, Aktien und Vermögensaufbau. Im Jahr 2020 waren meine Erfolge in Aktien: Nanorepro, Media and Games, MIC AG, Cliq Digital, YOC, Verbio, usw. Nicht erwartungsgemäß liefen in meinem Depot: Aladdin Healthcare, Eyemaxx, MBH Corporation, usw. Ich investiere sehr breit gestreut und freue mich über eine stetige Wertsteigerung mit kalkuliertem Risiko. Täglich beschäftige ich mich mehrere Stunden über verschiedene Kanäle mit dem Marktgeschehen und Unternehmensmeldungen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre