Dennis Mader

Seid ca. 2016 beschäftige ich mich ausführlich mit dem Thema Börse und all seinen Chancen und Risiken. Dabei habe ich die schmerzliche Erfahrung machen müssen den Absturz in 2018 mitzuerleben und die erfreuliche Erholung danach. Ich habe also deutlich mehr erlebt, als ich unbedingt wollte. In dieser Zeit gab es durch die Erlebnisse, Recherchen und Bücher allerdings auch einiges zu lernen. So entstand ein eigener Investmentansatz. Ich suche die Chancen von Morgen, egal ob massiv unterbewertete Altunternehmen oder disruptiver Zukunftstrend. Heißt: Big Chances. Der Markt ist oftmals längere Zeit irrational unterwegs und verkennt die Chancen bestimmter Unternehmen. Das ist der Moment zum investieren. Das Depot bietet daher eine bunte Mischung. Das Ziel ist es Shareholder Value zu schaffen. Viel Spaß beim investieren! // Hinweis auf Anlagerisiken / Disclaimer // Meine wikifolios werden mit größter Sorgfalt gepflegt und Kommentare mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in den Kommentaren enthaltenen Aussagen und Prognosen wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Kommentare zu meinen wikifolios dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Wertpapiere, allen voran Aktien und Derivate, können hohen Wertschwankungen unterliegen - dies kann zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Erklärung nach §34b Abs. 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er im Besitz von Finanzinstrumenten sein kann, auf die sich einzelne Analysen beziehen. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität