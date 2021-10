Zur Zeit bin ich Student in Mannheim. Im Zusammenhang mit einem Modul, das sich mit dem Thema Tranig befasst, will ich neue Erfahrungen in diesem Gebiet sammeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre