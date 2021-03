Dennis Ruthe

Hallo zusammen, ich heiße Dennis und bin mit knapp Mitte 20 in den Handel von Aktien eingestiegen. Motivation war und ist mehr aus dem eigenen Kapital zu machen. Die Renten sind unsicher, das Konto wirft eh kaum Prozente ab und auch wenn Geld nicht wirklich schlecht wird, steigt sein Wert am Ende nicht. Die logische Konsequenz daraus ist, sich selber um Rendite zu kümmern und das nun seit knapp 1,5 Jahren sehr aktiv mit Aktien. Dabei ist mir persönlich wichtig immer ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis bei zu behalten, um nicht auf Grund eines schlechten Trades einen erheblichen Teil meines eingesetzten Kapitals zu verlieren. Mein Anlagehorizont ist dabei stehts langfristig und wird nur durch vereinzelte Kurzinvests durchzogen. Natürlich bin ich weit davon entfernt ein alter Börsenhase zu sein und kann noch nicht auf einen Erfahrungsschatz von 40 Jahren aufwärts zurückgreifen, aber angefangen hat jeder mal. Durch meinen Beruf bin ich in vielen unterschiedlichen Unternehmen unterwegs und selber im Thema Automatisierung sowie CyberSecurity bewandert, wodurch natürlich auch meine Investments gekennzeichnet sind. Diese Marktkenntnis und der breit gefächerte Kundenkreis helfen mir neue Trends zu erkennen, bevor diese den breiten Markt erreichen und mich entsprechend zu platzieren. Natürlich ist eine Diversifikation trotzdem von Nöten, da man nicht immer auf den richtigen Zug aufspringen kann. Daher setze ich mich intensiv und täglich mit den Entwicklungen branchenübergreifend auseinander, um auch kurzfristig Verluste zu reduzieren und Gewinn zu realisieren oder laufen zu lassen. Die Mischung macht es am Ende und sorgt für kontinuierlichen Erfolg. mehr anzeigen

