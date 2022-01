PPLPInvest

Ich habe meine ersten Aktien im Alter von 13 Jahren gekauft. Ich war immer begeistert für Unternehmen und wollte mich an die Unternehmen beteiligen. Seit meinem 13. Lebensjahr konnte ich viele Erfahrungen durch Krisen, durch Blasen und durch Erfolge sammeln. Ich wollte immer an der Produktivität der Welt beteiligt sein. Während meines BWL Studium war ich Vorsitzender des Börsenvereins in Münster und habe für Vontobel im Investment-Banking gearbeitet. Jetzt bin ich Geschäftsführer eines Chemieherstellers und versuche das operative Geschäft zu optimieren und einen höheren Cashflow zu generieren. Somit habe ich Erfahrungen im Bereich des Anlegens, die Einsicht in viele Unternehmen erhalten und wirke selbst bei der Steigerung des Unternehmenswert ab. Ich selbst habe 100 % meines Vermögens in Aktien und ETFs investiert und konnte im Schnitt eine Rendite von 10 % erwirtschaften. Generell habe ich gelernt es gibt an der Börse immer Chancen tolle Unternehmen zu finden und auch günstige Firmen. Deshalb möchte ich meine Erfahrungen nutzen, um das Portfolio mit meinem Ansatz, meinem Wissen, meiner Persönlichkeit und meinen Erfahrungen zu managen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre