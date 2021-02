Mit meiner Erfahrung von mittlerweile über 20 Jahren habe ich am Aktienmarkt viele Höhen und Tiefen kennengelernt, in denen ich selbst am Aktienmarkt investiert war (Dotcom-Blase, Finanzkrise, Corona-Crash). Ich habe Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Rechnungswesen/Controlling und Unternehmensführung studiert und erfolgreich als Diplom-Kaufmann (FH) abgeschlossen. Meine Leidenschaft mit Zahlen umzugehen hat mich letztendlich in die Welt der Aktien eintauchen lassen. Hierbei schaue ich mir jedoch nicht nur die Bilanzen der Unternehmen an, sondern auch die Performances der letzten 10 Jahre eines Aktienkurses und die Geschichte dahinter. Ergänzend schaue ich mir auch Unternehmen mit Zukunftschancen und einer hohen Innovationskraft als Beimischung eines vernünftigen Depots an. Hier ist es sehr spannend zu schauen, ob es sich bei dem Tätigkeitsfeld um einen Burggraben, um Newcomer/Startups in einem interessanten Geschäftsfeld oder um Themen handelt, welche die Gesellschaft nachhaltig prägen. Ich freue mich auf die Zukunft!! mehr anzeigen

