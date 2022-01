RealityInvest

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mein Wikifolio anzuschauen! Mein Name ist Mustafa Qadria und ich bin bereits > 10 Jahre erfolgreich an der Börse tätig. Ich bin gelernter Bankkaufmann mit vielen Jahren Erfahrung im Firmenkundenumfeld. Derzeit bin ich als Berater für eine international agierende Unternehmensberatung tätig mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Meine Analysen basieren i.d.R. auf intensive Fundamentalanalysen, so wie technische Chartanalysen zur Identifikation von kurzfristigen Chancen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität