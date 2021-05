Mein Name ist Thomas Steindl und ich bin 29 Jahre alt. Die Börse war für mich schon als Kind faszinierend und ich habe mir schon früh die Grundlagen des Handelns angeeignet. ​ Mit 13 Jahren erweckte mein Vater in mir die Leidenschaft zur Börse. Seit diesem Zeitpunkt lässt mich das Thema Börse nicht mehr los. Somit verfüge ich einerseits für mein junges Alter bereits über einige Jahre Erfahrung im Handel von Aktien am Kapitalmarkt, aber darüber hinaus auch über die Fähigkeit mögliche Chancen und Risiken zu erkennen und diese zu beurteilen. Ich informiere mich ständig mit den neuesten Unternehmensmeldungen um immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Um neue Investmentideen aufzuschnappen nutze ich auch Anlegermagazine und Netzwerke. ​ Mein Fokus liegt auf der Ermittlung chancenreicher und wachstumsstarker Aktientitel die überdurchschnittlich Performen. Ich verfolge die Buy and Hold Strategie und halte Aktien solange ich ein innovativen Vorteil des Unternehmens sehe was einem Anlagehorizont von i.d.R. 3-10 Jahren entspricht. Mein Ziel ist es eine durchschnittliche jährliche Rendite von mindestens 30% zu erzielen. Neben der Portfoliosteuerung teile ich regelmäßig durch Kommentare meine Einschätzung zu den enthaltenen Positionen, um ihnen als Investor ein besseres Verständnis zu den Werten und meiner Anlagephilosophie zu vermitteln. Ich freue mich sehr, wenn Sie mich in einer meiner beiden Strategien unterstützen. Das Ziel von mir ist daher eine durchschnittliche jährliche Rendite von mindestens 30% zu erzielen. Neben der reinen Portfoliosteuerung teile ich regelmäßig durch ausführliche Kommentare meine Einschätzung zu den im Portfolio enthaltenen Positionen, um dem Investor ein besseres Verständnis zu den Werten und meiner Anlagephilosophie zu vermitteln. Ich freue mich daher, wenn Sie mich in einer meiner beiden Strategien unterstützen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. mehr anzeigen

