I am 46 years old, based in Tenerife. Worked for a german bank and big insurance company. Now living in Tenerife for almost 12 years with severell companies, real estate market and touristic business. If you have question you can spek to me in 4 languages, german italian, spanish and english mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre