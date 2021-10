Vor über 25 Jahren, habe ich als Physik-Student angefangen mit dem Wertpapieren zu handeln. Dabei habe ich von Anfang an einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgt, basierend of technischer Analyse und Fundamentaldaten der Unternehmen. Vor allem während meines MBA Zusatzstudiums habe ich mir zusätzliche Analyse-Fertigkeiten angeeignet. Ich verfolge ebenfalls makro-ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen, sowie Regierungsbeschlüsse v.a. innerhalb des EU-Raumes, der USA, Japan sowie China. Ich versuche diese in meine Bewertungen und Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Meine durchschnittliche Jahres-Rendite über einen Zeitraum von 32 Jahren hat 10.2% betragen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre