Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Silvio Keybe. Ich bin bereits seit 2016 an der Börse tätig. Die Leidenschaft zur Börse habe ich zu meiner Berufung gemacht. Ich habe eine Firma gegründet, die sich mit der Erstellung von kostenlosen und kostenpflichtigen Content rund um Aktien beschäftigt. Gerne helfe ich Menschen mehr Rendite mit der Geldanlage in Aktien zu machen. Ich bin an die Börse gekommen, da ich in meinen Zwanzigern aus Geld mehr Geld machen wollte ohne dafür mehr Arbeiten zu müssen. Ich habe festgestellt, dass funktioniert mit der Börse. Über viele Jahre hinweg habe ich meine finanzielle Bildung aufgebaut und natürlich lerne ich heute noch jeden Tag dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Value-Aktienstrategie die einzige Strategie an der Börse ist, die Sinn macht. Ich habe bei meiner Handelsstrategie nie kontinuierlich Geld verloren. Und genau das ist die erste Regel. Regel Nummer 1: Verliere kein Geld! Regel Nummer 2: Denk an Regel Nr. 1! Ob mit mir oder ohne mich, ich wüsche dir viel Erfolg an der Börse! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre