Hannes Hofmann

Ich handle und investiere seit dem Corona-Crash aktiv in Einzelwerte, vorher war ich mit Fonds etc. unterwegs. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen in tausenden Stunden vor dem Monitor (während meines BWL Studiums) gesammelt und konnte daher in relativ kurzer Zeit viel Wissen und Erfahrungen aufbauen. In dieser Zeit passierten 2 Crashes (2020 und 2022), ein Bullen- und ein Bärenmarkt, was sich deutlich positiv auf die wichtigsten psychologischen Erfahrungen ausgewirkt hat (wovon meine veröffentlichte Bachelor-Arbeit handelte). Ich habe 6-Monate aktives Day-Trading betrieben (Anfang 2021), dabei auch die letzten Hypes um Gamestop und Co. gehandelt. Dabei hatte ich nur mäßigen Erfolg und bin schnell darauf gekommen, dass mir mittel bis langfristiges Investieren und Handeln besser passt. Das reine technische Handeln macht mir persönlich auch keinen Spaß, dafür gibt es Algorithmen, die das deutlich effizienter und besser abbilden können. Ich sehe in dieser Disziplin keinen eindeutigen Vorteil für mich. Ich habe mich ab dann auf Swing-Trades und langfristiges Investieren konzentriert und ging so am Ende 2021 wieder Breakeven aus dem Jahr heraus. Was sich 2022 ankündigte war mir sehr bewusst, doch ich blieb bei meiner langfristigen konzentrierten Strategie und habe etwas viel größeres gewonnen, nämlich die Erfahrung ein konzentriertes Tech-Portfolio durch einen Crash/Bärenmarkt zu halten (Nasdaq an der Spitze fast -40%). Dabei handle ich größtenteils Anti-Zyklisch, kaufe also was gerade billig ist und halte oder trimme, was gerade etwas teuer wurde. Ich habe mich auf Verhaltensweisen beim Handeln konzentriert und dabei steht für mich keine Frage im Raum, ob der Markt irrational und ineffizient handelt, denn das ist sicher den größten Teil der Zeit der Fall. Diese Verhaltensweisen von anderen Marktteilnehmern versuche ich auszunutzen, zusammen mit fundamentalen Analysen der besten Geschäftsmodelle der Welt. Durch meine Aufstellung im Portfolio (starker Fokus auf Künstliche Intelligenz und andere meine Meinung nach bedeutenden Zukunftsthemen), war das Comeback im Jahr 2023 natürlich gewaltig und selbst mit dem Crash letztes Jahr (maximaler Drawdown circa -55%) war das Portfolio im Mai wieder im positiven Bereich. Dabei wurden keine massiven Risiken eingegangen, sondern ein kalkulierter Longterm-Ansatz, bei dem in die meiner Meinung nach besten Unternehmen der Zukunft investiert wird. Allerdings waren die Bewertungen Ende 2022 so extrem niedrig, dass ich etwa 10-15% des Portfolios in Leap-Call-Optionsscheinen (Auslaufdatum 6 bis 18 Monate in der Zukunft) hatte, welche stufenweise während des Comebacks abgebaut wurden. Grundsätzlich sollte bei meiner Investment-These, die aktuelle Marktlage nur begrenzte Einflüsse auf mich haben. Eher sind irrationale Zeiten als zum Teil Anti-Zyklischer Investor eine super Opportunität. Ich hedge meine Positionen nicht, behalte aber immer etwas Cash und bin etwas diversifiziert in anderen Branchen als Tech, um diese Gelegenheiten ausnutzen zu können. Mit meinen Handels- bzw- Investmentstrategien beschäftige ich mich täglich (ich kann einfach nicht anders) und entwickle diese ständig weiter. Das lernen und verbessern wird nie aufhören und mein Ziel ist es durch große Ideen, an einer großen Zukunft als Investor teilzuhaben und dabei den Gesamtmarkt bei überschaubarem Extra-Risiko deutlich out-zu-performen. Dadurch dass Risiko am Kapitalmarkt hauptsächlich durch Volatilität gemessen wird und das immer nur ein kurz- bis mittelfristiges Risiko darstellt, ist diese für mich als möglichst rationalen long-term Investor eher eine weitere Möglichkeit zur Out-Performance. In meinen Strategien werden fundamentale, technische und psychologische Elemente eingesetzt um den Markt bzw. Vergleichsindex (Nasdaq 100) über die lange Zeit deutlich zu übertreffen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre