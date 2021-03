Ich habe mit dem Handel von Aktien Ende 2018 angefangen, als mir klar wurde, dass ich für das Geld auf meinem Konto selbst Verantwortung übernehmen wollte. Das Geld auf einem Sparkonto zu lassen machte wenig Sinn, denn es gibt dort kaum Zinsen und es wird von der Bank an der Börse eingesetzt. Nun möchte ich nicht, dass mein Geld in Waffen oder Kohle gesteckt wird, also musste ich selbst aktiv werden und bin es bis heute. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre