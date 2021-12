mehr anzeigen

Mein Name ist Tayfun Aytan (made Germany & designed Azerbaijan) und bin aktuell Master of Science Student in Corporate Insurance & Computational Finance an der Fachhochschule Dortmund und war ferner an der California State University Fullerton. Den Aktienhandel und das derivate Universum beobachte & studiere ich schon seit über 10 Jahren und beschließe erst jetzt meine tiefen Kenntnisse hier etwas zu teilen - nur teilweise :) Folglich bin ich daher echter akademischer Financial Manager der ganz genau alle Verluste instrumental ausschließt. Portfolios die ich erstelle sind abgesichert, weil alles andere nur Spekulation wäre !! Bei Fragen stehe ich allen gerne zur Verfügung unter der Seite: https://www.facebook.com/tayfun.aytan.9/ Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Aber wir hoffen das nichts davon geschieht.