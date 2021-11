Stefan Pfeiffer

Ich beschäftige mich seit sehr jungen Jahren mit Wirtschaft und Geldanlage. Schon früh investierte ich mein eigenes (selbst verdientes) Geld und habe dabei selbstverständlich auch schon unkluge Anlagenscheidungen getroffen. Ich habe dabei aber auch viel gelernt. So investiere ich heute z.B. gerne in Produkte und Firmen, wenn ich weiß, ich kann jedem, der mich fragt, kurz und knapp erklären, wie das Produkt oder die Firma funktioniert, bzw. was dabei meine Anlageidee ist. Nach meinem Studium der Politik, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftssoziologie arbeitete ich zunächst in der freien Wirtschaft als leitender Branch Manager, bevor ich mich mit einer eigenen Beratungs- und Betreuungsfirma für ältere Menschen selbständig machte. Ich investiere seit Jahren in börsengehandelte Werte und berate privat auch Angehörige und Bekannte bei Ihren Anlagenscheidungen. Meine Informationen beziehe ich regelmäßig aus Zeitungen (v.a. Süddeutsche, Handelsblatt), Zeitschriften (v.a. Euro und Euro am Sonntag) und erweitere meinen Horizont regelmäßig durch Bücher (Tipps: Die Kunst des klaren Denkens; Rolf Dobelli; 2011 (für Anleger besonders interessant ist das Kapitel über „Die Induktion“) / Der Reichste Mann der Weltgeschichte; Greg Steinmetz; 2016) Während meiner frühen Anlagejahre nahm ich bei einem der (oder dem?) ersten Börsenspiel von BörseOnline Teil und habe es auch gewonnen. (Allerdings gab es damals zugegebenermaßen weniger Teilnehmer als heute und der Preis für den Sieger war auch nur ein iPad. Heute ist es ein Jaguar.) Die für einen Sieg nötigen Zockerstrategien verfolge ich im echten Leben selbstverständlich nicht. Sämtliche Kommentare zu Marktereignissen oder Einzelwerten spiegeln meine persönliche Meinung wieder und sollen nicht als Anlageempfehlung oder Beratung hinsichtlich des Kaufes oder Verkaufes eines Wertes verstanden werden. Es besteht die Möglichkeit, dass in meinen wikifolios Werte gehandelt werden, die ich privat ebenfalls kaufe, halte oder verkaufe. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Für mögliche Konsequenzen (z.B. mögliche Verluste) die aus der Verwendung von mir zur Verfügung gestellten Informationen oder Kommentaren entstehen könnten, schließe ich jedwede Verantwortung und Haftung aus. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Forschungsteilnehmer Regelmäßige Aktivität