Matthias Herold

Ich handle seit über 10 Jahren Renten, Aktien, Rohstoffe und Derivate auf Rohstoffe. Zur Börse bin ich im Zuge des New Economy Hype`s gekommen. In den letzten Jahren hatte ich gute Erfolge sowohl mit hochverzinslichen Renten, als auch im Kauf von "gefallenen Engeln" auf der Aktienseite. Aktuell sehe ich die Gefahr einer deflationären Entwicklung und eines abrupten Wachstumsendes Chinas. In diesem Zusammenhang meide ich Auto-/Exportwerte und sehe eher Potentiale im Bereich Minen. Aber auch im Anleihenbereich gibt es interessante Möglichkeiten. Ich bin täglich am Geschehen, investiere bzw. handle jedoch nur selten. mehr anzeigen

