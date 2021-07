tdelventhal

Seit zwei Jahrzehnten beschäftige ich mit der Geldanlage in Wertpapieren. Unterschiedliche Ansätze habe ich dabei mehr oder weniger erfolgreich verfolgt. Durch intensive Lektüre von grundlegender Finanzliteratur habe ich in den letzten Jahren den Investitionsansatz "Buy and Hold" von Warren Buffet mir schließlich erarbeitet und verinnerlicht. Seitdem investiere ich langfristig in Unternehmen, die weltweit Marktführer sind oder einen "Burggraben" vorweisen können, die einen langfristigen gesellschaftlichen Trend bedienen und eine Wachstumsdynamik vorweisen können. Und seitdem habe ich einen verlässlichen Anlageerfolg. Und: Ich lasse die Gewinne laufen, freue mich am "Zinseszins", investiere mit Freude und kann auch während kleinerer oder größerer Korrekturen ruhig schlafen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre