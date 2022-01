Meine jahrelange Erfahrung mit Wertpapieren, mein Faible für Börsen und Märkte sowie meine Expertise als Wirtschaftsingenieur, welche sowohl wirtschaftliche als auch technische Facetten gleichermaßen umfasst, paaren sich mit den langfristigen bullischen Perspektiven, welche die Märkte bieten. Als passionierter Hobbyinvestor verbringe ich regelmäßig viele Stunden mit der Sichtung von Unternehmenspräsentationen und Publikationen, verpasse beispielsweise keinen Artikel auf Börsengeflüster. Selbstredend bin ich zudem ein Freund klarer Worte mit dem Herz am rechten Fleck. Meine Tradingerfolge? Einerseits ein stabiler, stetig wachsender Dividendenfluss, andererseits konnte ich mehrere Hidden Champions in den letzten Jahren entdecken, ehe der Mainstream mit seinen Börsenbriefen und der Regenbogenbörsenjournalie auf sie aufmerksam wurde. Ein kurzer Einblick in mein Realdepot? Von deutschen Nebenwerten wie Hypoport, DocCheck, Secunet Security Networks, OHB, Mynaric, Netfonds, Kulmbacher Brauerei AG und Limes Schlosskliniken bis hin zu ausländischen wie Guillemot, Fabasoft, Wolftank-Adisa oder NEL befinden sich diverse heute bekannte Titel darin - zum Kaufzeitpunkt noch äußerst unbekannt. Entschlossen habe ich beispielsweise bei Atlantia nach dem Brückeneinsturz zugegriffen oder bei Aurelius im Frühjahr der Shortattacken 2017 (jeweils Sondersituationen - kurzfristige Trades). Bei Steinhoff habe ich einen Mischkurs von rund 7 Cent und im Coronacrash habe ich fast überall nachgekauft (z.B. Siemens, BMW, BB Biotech, Total, ...) und einige spannende neue Positionen eröffnet, wie beispielsweise Caterpillar, Banco Santander oder Haier Smart Home. Hinzu kommen vermeintliche Langweiler wie Reliance Industries, Sony oder SoftBank, die mir ebenfalls viel Freude bereiten und langfristige Basisinvestments für mich darstellen. mehr anzeigen

