Marcus Noack

Bereits mit 15 Jahren habe ich mich für Aktien interessiert und die üblichen Bücher verschlungen. Angefangen von André Kostolany über Steve Nison mit seinem Buch Technische Analyse mit Candlesticks oder Behavioural Finance von den Autoren Jochen Goldberg & Rüdiger von Nitzsch. Wie so viele habe ich natürlich bereits in der Schüle an einer Börsen-AG teilgenommen und meine Mitschüler*innen über die Möglichkeiten der technischen Analyse aufgeklärt. Besonders angetan hatte es mir damals die Candlestick-Methode. Seit 2020 berichte ich mit der Website BOERSE-N.de über die Möglichkeiten nachhaltiger Geldanlage. In diesem Rahmen habe ich neben der Website einen Newsletter, ein Linkedin-Profil sowie den größten Podcasts im Bereich Wasserstoff Aktien aufgebaut. Im Jahr 2020 habe ich ebenfalls angefangen, in grüne Aktien zu investieren und konnte die große Rallye im Jahr 2021 mitnehmen. Mit der aktuellen Entwicklung an den Märkten insbesondere im Bereich Wasserstoff/Brennstoffzelle aber auch in den erneuerbaren Energien ist mir bewusst, dass Anlagen in grüne Produkte aktuell noch sehr volatil sind. Da sich aber die Welt in einem grünen Wandel befindet und die Regulatorik weltweit immer restriktiver wird in Sachen Nachhaltigkeit, bin ich überzeugt, dass langfristig gute Gewinne zu realisieren sind. Derzeit investiere ich täglich rund zwei Stunden in meine Handelsidee, möchte mein Zeit-Investment aber im kommenden Jahr noch ausbauen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre