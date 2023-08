In jungen Jahren über Aktien-Tipps eines Kollegen auf die Anlagekategorie gestoßen. In den letzten Jahren als Mitarbeiter einer Vermögensberatung um professionelle Vorgangsweise bemüht. Derzeit beschäftige ich mich mehrere Stunden täglich mit dem Thema Veranlagungen. Damit stiegen auch die Anlageerfolge in Form eines nachhaltigen Vermögenszuwachses. Das derzeit niedrige Zinsniveau und die lockere Geldpolitik der Notenbanken begünstigen nur die Aktienanlage in besonderer Weise. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre