Ich habe klassisch angefangen in ETFs zu investieren. Das war mir aber viel zu passiv, ich wollte näher dran an mein Investment. So kam ich erst zu Aktien und bin aktuell zu großen Teilen in Crypto-Projekte investiert. Hierbei fasziniert mich die komplett neue Technologie der DLTs und das Entstehen eines noch unerschlossenen neuen Marktes. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung