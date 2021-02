Ich informiere mich in den Medien über die Börse. Die Geldanlage ist ein Hobby von mir. Folgende Punkte versuche ich zu beachten: breit streuen, regelmäßig dabei bleiben und umschichten. Meinerseits erfolgt keine direkte oder indirekte Anlagenberatung. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger