TopOfTheStocks

Meine Geschichte in kurz: Nach schlechten Erfahrungen mit provisionsgetriebenen Anlageprodukten von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern habe ich entschieden meinen Vermögensaufbau selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe mich umfangreich in das Thema Börse eingelesen (Fachliteratur, seriöse Aktien-Communities, Blogs, Podcasts) und einige Produkte und Strategien für mich ausprobiert. Nach mäßigen Erfahrungen mit dividendenstarken Titeln, hatte ich mit steigender Lernkurve bessere Ergebnisse mit wachstumsstarken Aktien vorwiegend aus dem US-Raum, aber auch aus dem asiatischen Sektor und aus dem europäischen Nebenwertebereich. Ich erkannte außerdem, dass "Gewinner oft Gewinner bleiben" und investiere vorwiegend in Titel mit einem langfristigen Aufwärtstrend und lasse mich von "hohen" Bewertungen wachstumsstarker Unternehmen nicht abschrecken. All meine Erfahrungen und neuen Erkenntnisse lasse ich in meinen Wikifolios mit einfließen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre