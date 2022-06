Thomas Petters

Ich bin seit 2017 mit meinem privaten Kapital aktiv am Markt tätig und handle in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Seither hält mich die Faszination Börse gefangen und ich beschäftige mich täglich mehrer Stunden mit den globalen Finanzmärkten. Da ich mich von meinem Profil eher als Makro-Investor sehe, versuche ich mich bei meinen Portfoliostrategien auf globale Trends mit langfristigen Auswirkungen zu fokusieren. Da sich die Welt meiner Meinung momentan einem schnelleren Wandel unterzieht, als der große Teil der Politiker und Marktteilnehmer erfassen können, sehe ich großes Potenzial in globalen Makro-Strategien. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre