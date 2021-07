Sören Romboy

Als Fachreferent in der Verkehrslogistik hatte ich Anfangs wenig Berührungspunkte mit der Finanzwelt, entdeckte aber schon durch das Buch "Cool bleiben & Dividenden kassieren" meine Leidenschaft zum Handel. Nun habe ich den Schritt gewagt und handle echte Wertpapiere bzw. Aktien. Auch wenn ich vergleichsweise wenig Erfahrung mit einbringe, kompensiere ich dies mit knackigen 29 Jahren, viel Energie, Wissensdurst und vor allem Informationssucht. Bisher habe ich vor allem "the intelligent Investor" von Benjamin Graham verschlungen. Dazu gesellen sich Bücher wie zum Beispiel "Cool bleiben und Dividenden kassieren" sowie "Schatz ich hab den Index geschlagen". Dazu muss ich allerdings anmerken, dass das einmalige lesen, des intelligenten Investors nicht ausreichte um alles zu verinnerlichen, was Graham bedacht hat. In den nächsten Wochen wird auch die Biographie von Warren Buffet in meine Hirnzellen Einzug halten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre