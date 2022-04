TraderMZInvest

Ich beschäftige mich seit ca. 5 Jahren mit Wertpapieren und habe in dieser Zeit erkannt, dass ein Anlageerfolg nur mit einer bestimmten Strategie möglich ist. Aus meiner Sicht sind erfolgreiche Strategien die Momentumstrategie, die ich in einem mittelfristigen Anlagehorizont (mehrere Monate) anwende, und einer Megatrendstrategie. Hierbei ist das Ziel, möglichst frühzeitig Megatrends zu erkennen und in Unternehmen, die diese Megatrends mit aufbauen, mit einem langfrisitigen (ca. 5 Jahre) zu investieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre