Dominik Neusser

Den ersten Kontakt mit der Börse machte ich 2008 durch Börsenspiele bei einer Bank. Seither hat mich das Thema Börse, Aktien und Finanzmarkt gefesselt und ich bin nun durchgehend an der Börse aktiv. Meine Expertise erlangte ich durch tägliches Verfolgen der Finanzmärkte, Internetrecherche und anerkannte Fachliteratur über die Finanzmärkte und Chartanalyse. In meiner Börsenhistorie konnte ich breite Erfahrungen in jeglichen Marktsituationen erlangen, seien es turbulente Bärenmärkte oder berauschende Bullenmärkte. Mein umfangreiches Wissen erstreckt sich von den fundamentalen Kenntnissen der Unternehmensanalyse bis hin zur detaillierten Chartanalyse. Letztere ist die Grundlage für einen optimalen Ein- und Ausstiegspunkt sowie ein konsequentes Risikomanagement. Meine Kenntnisse in der Chartanalyse verhalfen mir zu einem erfolgreichem CFD-Trading. Mein Wissen über die Märkte und meine Erfahrung lassen mich gute von schlechten Unternehmen erkennen und neue Trends frühzeitig erkennen. Letzteres ist besonders wichtig, um eine Outperformance zu erreichen und den Markt langfristig zu schlagen. Meine Strategie der langfristigen Geldanlage umfasst sowohl ETFs, als auch Einzelaktien. Eine gesunde Mischung aus Branchen und Ländern soll ein Verlustrisiko deutlich reduzieren und langfristig eine lukrative Rendite erzielen. Zum gesunden Mix aus Einzelaktien zählen insbesondere Burggraben-Aktien, sowie Wachstums- und Zukunftsaktien. Offenlegung gemäß §85 WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Analyse im Besitz von in der Analyse erwähnten Finanzinstrumenten ist und weist auf den bestehenden Interessenkonflikt hin. Weiterhin spiegelt der Inhalt des Beitrags die persönliche Meinung des Autors wieder. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. mehr anzeigen

