Herzlich willkommen! Schön, dass du dich auf meine Seite verirrt hast. Mein Name ist Eduard Gerber, ich bin Baujahr 1985 und im echten Leben im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ziemlich unspektakulär also. Seit 01/2017 habe ich das Hobby Börse entdeckt. Zuvor war ich der Börse eher abgeneigt. Es war mir einfach unverständlich, wie Kurse zustande kommen. Durch die Zinspolitik und durch Werbung wurde ich doch auf die Börse aufmerksam gemacht. So begann ich auf einer Social-Trading-Plattform mit dem CFD-Handel und sammelte erste Erfahrungen. Das Social-Trading hat den riesigen Vorteil, dass man unheimlich von der Kommunikation der erfahrenen Trader profitiert. Das Mysterium Börse wurde allmählich zum Bekannten und Spaß machte es auch. Heute habe ich selbst einige Jahre Börsenerfahrung und etliche Bücher über die Börse und finanzielle Bildung hinter mir. Seit 06/2019 bin ich als wikifolio-Trader aktiv. Meine Strategie lässt sich schnell bildlich erklären: ich springe auf fahrende Züge und fahre bis zum Schluss mit. Ich nutze auch gerne Hebelprodukte, um noch mehr aus einer Aktie herauszuholen.

