Berufliche arbeite ich in der Immobilienbranche und ich bin 46 Jahre alt, Meine Erfahrung mit der Börse und Aktienhandel umfaßt über 7 Jahre. In letzten vier Jahren habe ich intensiv Zeit in Aktien bezüglich Elektromobilität, H2 und Flugtaxis investiert. Aktientechnisch investiere ich viel Zeit in Wachstum-Aktien. Mit der amerikanischen Aktie Plug Power konnte meinen ersten Teenbagger erzielen mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre